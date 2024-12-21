«Вашингтон» обыграл «Каролину» и вновь возглавил Восток. Клуб идет на 2-м месте в общей таблице НХЛ
«Вашингтон» обыграл «Каролину» (3:1) и вновь возглавил Восточную конференцию НХЛ.
«Кэпиталс» (46 очков в 32 играх) обогнали «Нью-Джерси» (45 в 35).
Команда Спенсера Карбери занимает 2-е место в общей таблице лиги, уступая лишь «Виннипегу» (47 в 34).
При этом у «столичных» лучшие показатели в НХЛ по проценту набранных очков (71,9%) и разнице заброшенных и пропущенных шайб («+37»).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем