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«Вашингтон» обыграл «Каролину» и вновь возглавил Восток. Клуб идет на 2-м месте в общей таблице НХЛ

«Вашингтон» обыграл «Каролину» (3:1) и вновь возглавил Восточную конференцию НХЛ.

«Кэпиталс» (46 очков в 32 играх) обогнали «Нью-Джерси» (45 в 35). 

Команда Спенсера Карбери занимает 2-е место в общей таблице лиги, уступая лишь «Виннипегу» (47 в 34). 

При этом у «столичных» лучшие показатели в НХЛ по проценту набранных очков (71,9%) и разнице заброшенных и пропущенных шайб («+37»). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoВашингтон
logoНью-Джерси
logoНХЛ
logoВиннипег
logoКаролина
logoСпенсер Карбери
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