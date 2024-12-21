«Вашингтон» обыграл «Каролину» и вновь возглавил Восток. Клуб идет на 2-м месте в общей таблице НХЛ

«Вашингтон» обыграл «Каролину» (3:1) и вновь возглавил Восточную конференцию НХЛ.

«Кэпиталс» (46 очков в 32 играх) обогнали «Нью-Джерси » (45 в 35).

Команда Спенсера Карбери занимает 2-е место в общей таблице лиги, уступая лишь «Виннипегу » (47 в 34).

При этом у «столичных» лучшие показатели в НХЛ по проценту набранных очков (71,9%) и разнице заброшенных и пропущенных шайб («+37»).