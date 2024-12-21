Мирошниченко остался без очков в 7 матчах подряд. У него 1+3 в 13 играх за «Вашингтон» при 9:38 в среднем на льду
Иван Мирошниченко остался без очков в 7 матчах подряд.
Форвард «Вашингтона» не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (3:1).
В активе 20-летнего россиянина 4 (1+3) балла в 13 играх в сезоне при полезности «+2» и среднем времени на льду 9:38.
Сегодня Мирошниченко (9:52, 1:33 – в большинстве, нейтральная полезность) не бросал по воротам. У него 2 блока, 2 силовых приема и 1 потеря.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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