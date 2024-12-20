Разин про 4:2 с «Салаватом»: «Обыграли сильного соперника. Сыграли строго и надежно в 3-м периоде»

Андрей Разин прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» (4:2).

«В первом периоде было очень много технического брака в передачах, который приводил к контратакам соперника. Когда пропустили гол, шайба прошла непонятно как. Потом собрались, выдали хороший второй период. Жалко, что пропустили этот гол за секунду до конца. Концентрации немного не хватило.

Зато в третьем периоде сыграли строго, надежно и обыграли сильного соперника. Рождение ребенка не сопоставимо с победой в Кубке Гагарина. Надеюсь, у Егора Коробкина все сложится хорошо, и это будет еще больше вдохновлять его на подвиги на льду.

Вторые периоды связаны с наложением смен, контролем шайбы. Сейчас наше функциональное состояние в порядке, с этим можно связать преимущество во вторых периодах», – сказал главный тренер «Металлурга».