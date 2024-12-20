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Форвард СКА Танков перешел в «Авангард» в обмен на денежную компенсацию

Форвард СКА Кирилл Танков в результате обмена перешел в «Авангард».

Сделка осуществлена в результате обмена. Клуб из Санкт-Петербурга получит денежную компенсацию.

22-летний Танков дебютировал в Фонбет Чемпионате КХЛ в этом сезоне. За СКА он провел 2 матча (в среднем 9 минут на льду), не отметившись результативными действиями.

Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал СКА
logoКирилл Танков
logoСКА
переходы
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logoАвангард
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