Форвард СКА Танков перешел в «Авангард» в обмен на денежную компенсацию

Форвард СКА Кирилл Танков в результате обмена перешел в «Авангард».

Сделка осуществлена в результате обмена. Клуб из Санкт-Петербурга получит денежную компенсацию.

22-летний Танков дебютировал в Фонбет Чемпионате КХЛ в этом сезоне. За СКА он провел 2 матча (в среднем 9 минут на льду), не отметившись результативными действиями.