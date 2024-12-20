Друри провел встречу с хоккеистами «Рейнджерс» на фоне недавних сделок. Трочек сказал: «Последнее, что мы сделаем, – это будем жаловаться на генменеджера»
Крис Друри провел встречу с хоккеистами «Рейнджерс».
Генеральный менеджер команды пообщался с игроками на фоне недавних изменений в составе.
Отмечается, что после этого хоккеисты провели энергичную тренировку, на которой «царила беззаботная аура, которой не хватало в последнее время».
«Если мы проведем командное собрание, на котором будут присутствовать только игроки, я думаю, что последнее, что мы сделаем, – это будем жаловаться на нашего генерального менеджера.
Когда мы проводим закрытые собрания, речь идет о хоккеистах. Речь идет о том, что мы можем сделать», – сказал нападающий «Рейнджерс» Винсент Трочек.
Клуб из Нью-Йорка находится на 11-й позиции в таблице Восточной конференции.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: New York Post
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