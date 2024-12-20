У игроков «Рейнджерс» есть претензии к Друри. Они недовольны последними кадровыми решениями генменеджера и тем, как они были обставлены (Винс Меркольяно)

Игроки «Рейнджерс» недовольны последними действиями генменеджера Криса Друри.

Об этом сообщает журналист Lohud Винс Меркольяно.

Претензии хоккеистов к руководству клуба из Нью-Йорка вызваны не только некоторыми кадровыми решениями, но и тем, как они были обставлены.

В частности, речь идет о летнем выставлении форварда Баркли Гудроу на драфт отказов, откуда его забрал «Сан-Хосе» (при этом у форварда был запрет на обмен туда ), эпопее с принуждением к обмену капитана команды Джейка Трубы и включении ветерана клуба Криса Крайдера в список доступных для трейда игроков (игрока никто ни о чем не предупреждал).

Кроме того, игроки были недовольны состоявшимся в 2023 году увольнением многолетнего тренера по физподготовке Джима Рэмзи, отработавшего в клубе 29 лет.

Также их недоумение вызвали недавние новые внутренние инструкции для сотрудников клуба, которые ограничивают их общение с игроками и тренерами.

«Рейнджерс » проиграли 11 из 14 последних матчей и находятся вне зоны плей-офф в Восточной конференции. Друри занимает должность генерального менеджера клуба с 2021 года.