У игроков «Рейнджерс» есть претензии к Друри. Они недовольны последними кадровыми решениями генменеджера и тем, как они были обставлены (Винс Меркольяно)
Об этом сообщает журналист Lohud Винс Меркольяно.
Претензии хоккеистов к руководству клуба из Нью-Йорка вызваны не только некоторыми кадровыми решениями, но и тем, как они были обставлены.
В частности, речь идет о летнем выставлении форварда Баркли Гудроу на драфт отказов, откуда его забрал «Сан-Хосе» (при этом у форварда был запрет на обмен туда), эпопее с принуждением к обмену капитана команды Джейка Трубы и включении ветерана клуба Криса Крайдера в список доступных для трейда игроков (игрока никто ни о чем не предупреждал).
Кроме того, игроки были недовольны состоявшимся в 2023 году увольнением многолетнего тренера по физподготовке Джима Рэмзи, отработавшего в клубе 29 лет.
Также их недоумение вызвали недавние новые внутренние инструкции для сотрудников клуба, которые ограничивают их общение с игроками и тренерами.
«Рейнджерс» проиграли 11 из 14 последних матчей и находятся вне зоны плей-офф в Восточной конференции. Друри занимает должность генерального менеджера клуба с 2021 года.
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