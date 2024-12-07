Труба про обмен: «Рейнджерс» сказали: «Соглашайся или будешь в запасе». Я согласился. Потом было: «Обмен или пойдешь на драфт отказов». Я понял, что хочу в «Анахайм»

Джейк Труба поделился подробностями обмена в «Анахайм».

Капитан «Рейнджерс » стал игроком «Дакс» вчера вечером. В его контракте был пункт, запрещающий обмен в 15 клубов. Труба отказался от этого пункта соглашения, чтобы перейти в новую команду.

«В четверг утром мне сказали: «Соглашайся на обмен или останешься в запасе». Я сказал: «Хорошо». Потом было: «Соглашайся на обмен или мы отправим тебя на драфт отказов», и я сказал: «Хорошо».

Дошло до того, что я почувствовал себя комфортно с «Анахаймом » и понял, что это то место, куда я хочу попасть», – сказал защитник «Анахайма» Джейк Труба .

Труба о своем обмене из «Рейнджерс»: «Не понравилось, что была такая публичность, но в Нью-Йорке так бывает. Неудачный конец после многих хороших лет»