Труба про обмен: «Рейнджерс» сказали: «Соглашайся или будешь в запасе». Я согласился. Потом было: «Обмен или пойдешь на драфт отказов». Я понял, что хочу в «Анахайм»
Джейк Труба поделился подробностями обмена в «Анахайм».
Капитан «Рейнджерс» стал игроком «Дакс» вчера вечером. В его контракте был пункт, запрещающий обмен в 15 клубов. Труба отказался от этого пункта соглашения, чтобы перейти в новую команду.
«В четверг утром мне сказали: «Соглашайся на обмен или останешься в запасе». Я сказал: «Хорошо». Потом было: «Соглашайся на обмен или мы отправим тебя на драфт отказов», и я сказал: «Хорошо».
Дошло до того, что я почувствовал себя комфортно с «Анахаймом» и понял, что это то место, куда я хочу попасть», – сказал защитник «Анахайма» Джейк Труба.
Труба о своем обмене из «Рейнджерс»: «Не понравилось, что была такая публичность, но в Нью-Йорке так бывает. Неудачный конец после многих хороших лет»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Score
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