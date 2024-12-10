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Тренер «Чикаго» Серенсен с 1-й победой, Холл с 1+1 и Зайдер с 1+1 – звезды дня в НХЛ

Андерс Серенсен, Тэйлор Холл и Мориц Зайдер – звезды дня в НХЛ.

Подведены итоги очередного игрового дня.

Третья звезда – защитник «Детройта» Мориц Зайдер, набравший 2 (1+1) очка в матче против «Баффало» (6:5 Б). 

Вторая звезда – нападающий «Чикаго» Тэйлор Холл с победным голом и передачей в игре против «Рейнджерс» (2:1). 

Первая звезда – исполняющий обязанности главного тренера «Чикаго» Андерс Серенсен с победой в матче с «Рейнджерс» (2:1). Он стал первым шведским главным тренером, выигравшим матч в НХЛ.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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Андерс Серенсен
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