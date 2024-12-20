Марченко – 3-я звезда матча с «Нью-Джерси»: 0+2, пас на победный гол. У него 33 очка в 33 играх
Кирилл Марченко признан третьей звездой матча с «Нью-Джерси» (4:2).
Форвард «Коламбуса» сделал две результативные передачи в этой игре. На 34-й минуте он ассистировал Шону Монахану, который забросил победную шайбу.
Марченко набрал очки (1+5) в 4-м матче подряд. Всего в 33 играх текущего чемпионата НХЛ на его счету 33 (11+22) балла.
Сегодня за 13:32 (3:11 – в большинстве) у россиянина 1 бросок в створ ворот, 1 силовой прием, полезность – «0».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
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