Марченко – 3-я звезда матча с «Нью-Джерси»: 0+2, пас на победный гол. У него 33 очка в 33 играх

Кирилл Марченко признан третьей звездой матча с «Нью-Джерси» (4:2).

Форвард «Коламбуса » сделал две результативные передачи в этой игре. На 34-й минуте он ассистировал Шону Монахану, который забросил победную шайбу.

Марченко набрал очки (1+5) в 4-м матче подряд. Всего в 33 играх текущего чемпионата НХЛ на его счету 33 (11+22) балла.

Сегодня за 13:32 (3:11 – в большинстве) у россиянина 1 бросок в створ ворот, 1 силовой прием, полезность – «0».