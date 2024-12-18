Марченко набрал 0+2 с «Тампой» и обновил личный рекорд по ассистам за сезон в НХЛ – 20 в 32 играх
Кирилл Марченко набрал 0+2 с «Тампой» и обновил личный рекорд по ассистам.
Форвард «Коламбуса» сделал 2 результативные передачи в игре с «Лайтнинг» (3:5) в регулярном чемпионате НХЛ.
На счету 24-летнего россиянина 31 (11+20) очко в 32 играх при полезности «+12». Марченко обновил личный рекорд по числу передач за сезон.
В прошлом сезоне у него было 19 передач в 78 матчах (при 23 голах), а в дебютном в лиге сезоне-2022/23 – 4 передачи в 59 играх (при 21 голе).
Сегодня Кирилл (20:54, 6:18 – в большинстве, «+1») нанес 6 бросков в створ, применил 2 силовых приема и допустил 2 потери.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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