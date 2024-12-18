Марченко набрал 0+2 с «Тампой» и обновил личный рекорд по ассистам за сезон в НХЛ – 20 в 32 играх

Кирилл Марченко набрал 0+2 с «Тампой» и обновил личный рекорд по ассистам.

Форвард «Коламбуса » сделал 2 результативные передачи в игре с «Лайтнинг» (3:5) в регулярном чемпионате НХЛ .

На счету 24-летнего россиянина 31 (11+20) очко в 32 играх при полезности «+12». Марченко обновил личный рекорд по числу передач за сезон.

В прошлом сезоне у него было 19 передач в 78 матчах (при 23 голах), а в дебютном в лиге сезоне-2022/23 – 4 передачи в 59 играх (при 21 голе).

Сегодня Кирилл (20:54, 6:18 – в большинстве, «+1») нанес 6 бросков в створ, применил 2 силовых приема и допустил 2 потери.