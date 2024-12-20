Кравец о 2:0 с «Барысом»: «Куньлунь» забил трудовые голы. Спасибо Смиту, что подвыручил, у него 10-я игра на ноль в КХЛ»

Михаил Кравец оценил победу «Куньлуня» над «Барысом» (2:0).

«Барыс » – тяжелая команда, очень удачно провела последние игры, обыграли московское «Динамо» со счетом 2:0, поэтому, конечно, мы настраивались на эту игру. Очки нам очень нужны, до этого достаточно хорошо сыграли с ЦСКА.

Спасибо нашему вратарю Джереми Смиту , что он сегодня нас подвыручил, у него это десятая игра на ноль [за карьеру] в КХЛ . Рад, что наконец-то спустя шесть домашних матчей мы наконец-то выиграли у «Барыса».

Единственное, нам немножко не хватает точности в передачах, очень много брака, показалось так со стороны, но все равно всю игру ребята старались, выполняли свою работу. Хорошо, что забили такие трудовые голы и победили», – сказал тренер «Куньлуня ».