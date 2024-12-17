Воробьев после 3:2 с «Куньлунем»: «У ЦСКА был день Максима сегодня, только они забивали. Следующая игра – дерби, это начало подготовки»
Московский клуб одержал победу со счетом 3:2 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Форвард армейцев Максим Соркин сделал дубль, еще один гол забил нападающий Максим Мамин.
В следующей игре ЦСКА примет «Спартак», матч состоится 19 декабря.
– Первый матч после паузы, и ребята немного подгружены. Некоторыми вещами были не совсем довольны. Самое главное, что выиграли сегодня.
Судя по всему, у нас был день Максима сегодня, только Максимы забивали. Берем с собой два очка и двигаемся дальше. Следующая игра – дерби.
– Насколько важна в преддверии дерби такая победа на характере в первом матче после паузы?
– Любые победы важны, а на характере – еще важнее. Сегодня было начало подготовки к дерби.
– Как бы оценили состояние игроков, которые были в сборной?
– Видно, что они в игровом тонусе. Вчера у этих игроков был выходной, а сегодня сразу на раскатке сказал им, что нужно переключаться на клубные дела. У кого-то лучше получилось, а у кого-то хуже, – сказал главный тренер ЦСКА.
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