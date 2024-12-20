Кудашов о 4:2 с «Адмиралом»: «Хорошее начало сделало «Динамо» задел. Потом позволяли себе лишнее, не реализовали много моментов»

Алексей Кудашов оценил победу московского «Динамо» над «Адмиралом» (4:2).

— Хорошее начало сделало нам задел. Потом позволяли себе лишнее, много не реализовали моментов. Основное сделали в начале игры.

— В игре в большинстве больше стали проводить атак с ходу. Это заготовка домашняя?

— Сложный вопрос. Но это плохо. Значит, мы проиграли вбрасывание, и соперник выбросил шайбу. Из положительного то, что хорошо входим в зону. Над большинством мы работаем, много внимания уделяем. Разные элементы отрабатывали, – сказал тренер «Динамо ».