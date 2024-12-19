СКА заменил Мойсевича на 6-й минуте 1-го периода после 2 голов «Торпедо». Вышел Заврагин, не игравший с 15 ноября из-за травмы

СКА заменил Павла Мойсевича в 1-м периоде после 2 голов «Торпедо».

Команда под руководством Романа Ротенберга принимает «Торпедо» (0:2 , первый период) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Игроки «Торпедо » забили 2 гола к 6-й минуте первого периода, после чего тренерский штаб СКА решил заменить вратаря Павла Мойсевича.

Вместо него на лед вышел Егор Заврагин , который не играл с 15 ноября из-за травмы. Отметим, что Заврагин был в заявке СКА на прошлый матч с «Локомотивом» (2:3).