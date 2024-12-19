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  • СКА заменил Мойсевича на 6-й минуте 1-го периода после 2 голов «Торпедо». Вышел Заврагин, не игравший с 15 ноября из-за травмы
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СКА заменил Мойсевича на 6-й минуте 1-го периода после 2 голов «Торпедо». Вышел Заврагин, не игравший с 15 ноября из-за травмы

СКА заменил Павла Мойсевича в 1-м периоде после 2 голов «Торпедо».

Команда под руководством Романа Ротенберга принимает «Торпедо» (0:2, первый период) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. 

Игроки «Торпедо» забили 2 гола к 6-й минуте первого периода, после чего тренерский штаб СКА решил заменить вратаря Павла Мойсевича. 

Вместо него на лед вышел Егор Заврагин, который не играл с 15 ноября из-за травмы. Отметим, что Заврагин был в заявке СКА на прошлый матч с «Локомотивом» (2:3). 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
logoКХЛ
logoПавел Мойсевич
logoСКА
logoРоман Ротенберг
logoЕгор Заврагин
logoТорпедо
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