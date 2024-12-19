СКА заменил Мойсевича на 6-й минуте 1-го периода после 2 голов «Торпедо». Вышел Заврагин, не игравший с 15 ноября из-за травмы
СКА заменил Павла Мойсевича в 1-м периоде после 2 голов «Торпедо».
Команда под руководством Романа Ротенберга принимает «Торпедо» (0:2, первый период) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Игроки «Торпедо» забили 2 гола к 6-й минуте первого периода, после чего тренерский штаб СКА решил заменить вратаря Павла Мойсевича.
Вместо него на лед вышел Егор Заврагин, который не играл с 15 ноября из-за травмы. Отметим, что Заврагин был в заявке СКА на прошлый матч с «Локомотивом» (2:3).
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем