Барр после 4:3 с «Нефтехимиком»: «Авангард» может играть лучше, есть к чему стремиться. Улучшаем положение в таблице»

Дэйв Барр оценил победу «Авангарда» над «Нефтехимиком».

Омский клуб обыграл клуб из Нижнекамска (4:3 ОТ) в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– В первые двадцать минут мы играли очень хорошо. Потом просели, допускали потери. В целом довольны результатом, два очка наши. Не всегда получается такая победа, какую мы хотим видеть.

– Удалось найти химию среди игроков?

– Надеюсь. Мы не играли так хорошо, как могли, но победили. Можем играть намного лучше. Соперник здорово оборонялся. Мы улучшаем положение в таблице, есть к чему стремиться, – сказал помощник главного тренера омичей Дэйв Барр.

«Авангард» обыграл «Нефтехимик» в овертайме, Якупов сделал дубль. Омичи одержали 4-ю победу подряд и 2-ю под руководством канадцев