Идут на антирекорд КХЛ.

«Амур» разгромно проиграл «Адмиралу» (0:5). В пятом матче подряд хабаровчане остались без забитых голов. Сухая серия достигла 307 минут 13 секунд. До антирекорда осталось меньше половины периода.

Последние пять матчей «Амур» проиграл с общим счетом 0:21. Во время предыдущей выездной серии в клубе пошли на экстренные меры – уволили главного тренера Андрея Мартемьянова. Исполняющим обязанности назначен Виктор Костюченок.

Но ни отставка тренера, ни возвращение на домашнюю арену не помогли «Амуру». Болезненное поражение от «Адмирала» по статистике напомнило первое поражение в этой ужасной пятиматчевой серии – от ЦСКА (0:7).

Вот основные факты: ● «Амур» провалил первый период. С «Адмиралом» команда пропустила 4 шайбы за 19 минут. Только одна из них пришла в меньшинстве – Джек Родуолд отличился в формате 4 на 3. Похожая ситуация была и с ЦСКА. Там 4 гола прилетели еще быстрее – за 17:55. Шайба Руслана Исхакова также состоялась в большинстве.

● Заменили вратаря, но напрасно. Во всех пяти поражениях «Амура» в воротах со старта выходил Игорь Бобков. В большинстве случаев в него верили до конца, даже несмотря на не самую лучшую статистику – 85,8% сэйвов в последних пяти матчах.

Единственная до недавнего времени замена случилась с ЦСКА, когда Бобков пропустил 3 гола с 5 бросков и отправился на скамейку в середине первого периода. С «Адмиралом» ситуация повторилась – голкипера заменили после четвертого пропущенного гола с 16 бросков.

Во обоих случаях вместо Бобкова выходил Дмитрий Лозебников и играл лучше. В последней игре он вообще пропустил только раз за два периода (94,1% ОБ). Но для исправления ситуации ничего не сделала атака.

● Лидеры до сих пор регрессируют. Особенно впечатляет, что у «Амура» достаточно сильных игроков, но они по-прежнему не приносят результат. Лучше всех с «Адмиралом» сыграл самый дорогой хоккеист команды Алекс Гальченюк, у которого набралось 9 бросков по воротам. Но к голам они все равно не привели.

Остальные будто бы откатились к уровню первого проигранного матча. Александр Хохлачев опять набрал «-3» в показателе полезности (столько было и с ЦСКА) и вообще не нанес бросков по воротам. Алекс Бродхерст не играл против ЦСКА, но с «Адмиралом» выдал худшую статистику: 0 бросков и «-4».

Похоже, проблема команды совсем не в тренере. Костюченок надеется на прогресс: «В ближайшей игре мы исправим ситуацию. Постараемся разбудить ребят и вернуть их в былые кондиции».

На следующей неделе «Амур» встретится с «Авангардом». Обе команды сейчас находятся в кризисе: «Авангард» занимает 10-е место с 15 очками, «Амур» – на строчку ниже (12 очков).

Неужели и в этом матче забьет только одна команда?

Фото: КХЛ /Кулинич Дмитрий