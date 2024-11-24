Дадонов забил «Тампе» с передачи Любушкина. У форварда «Далласа» 6+3 в 19 играх в сезоне, у защитника – 0+6
Евгений Дадонов забил «Тампе» с передачи Ильи Любушкина.
Форвард «Далласа» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лайтнинг» (4:2).
На счету 35-летнего российского форварда «Старс» стало 9 (6+3) очков в 19 играх в текущем сезоне при полезности «+9».
У ассистировавшего при его шайбе российского защитника техасцев Ильи Любушкина – 6 (0+6) баллов в 19 играх при полезности «+7».
Сегодня Дадонов (11:07, «+1») реализовал единственный бросок в створ и сделал 1 блок.
Любушкин (18:58, 2:33 – в меньшинстве, «+2») сделал 3 блока, применил 2 силовых приема и получил малый штраф.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости