Дадонов забил «Тампе» с передачи Любушкина. У форварда «Далласа» 6+3 в 19 играх в сезоне, у защитника – 0+6

Евгений Дадонов забил «Тампе» с передачи Ильи Любушкина.

Форвард «Далласа » открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лайтнинг» (4:2).

На счету 35-летнего российского форварда «Старс» стало 9 (6+3) очков в 19 играх в текущем сезоне при полезности «+9».

У ассистировавшего при его шайбе российского защитника техасцев Ильи Любушкина – 6 (0+6) баллов в 19 играх при полезности «+7».

Сегодня Дадонов (11:07, «+1») реализовал единственный бросок в створ и сделал 1 блок.

Любушкин (18:58, 2:33 – в меньшинстве, «+2») сделал 3 блока, применил 2 силовых приема и получил малый штраф.