«Калгари» продлил контракт с Пачалом. 25-летний защитник получит 2,375 млн долларов за 2 года

«Калгари» продлил контракт с Брайденом Пачалом на 2 года.

За два сезона 25-летний защитник заработает 2,375 млн долларов (1 187 500 долларов в год).

В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ на его счету 2 (1+1) очка в 32 матчах при полезности «минус 5». Пачал также сделал 72 силовых приема и получил 27 штрафных минут.

Всего в НХЛ он провел 94 игры за «Вегас» и «Калгари», набрав 11 (3+8) очков.