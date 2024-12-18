«Калгари» продлил контракт с Пачалом. 25-летний защитник получит 2,375 млн долларов за 2 года
«Калгари» продлил контракт с Брайденом Пачалом на 2 года.
За два сезона 25-летний защитник заработает 2,375 млн долларов (1 187 500 долларов в год).
В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ на его счету 2 (1+1) очка в 32 матчах при полезности «минус 5». Пачал также сделал 72 силовых приема и получил 27 штрафных минут.
Всего в НХЛ он провел 94 игры за «Вегас» и «Калгари», набрав 11 (3+8) очков.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
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