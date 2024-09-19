«Калгари» и Соловьев продлили контракт на 2 года, кэпхит белоруса – 775 тысяч долларов
«Калгари» объявил о заключении нового 2-летнего соглашения с Ильей Соловьевым.
Кэпхит 24-летнего белорусского защитника – 775 тысяч долларов.
При этом в ближайшем сезоне контракт будет двусторонним, в сезоне-2025/26 – односторонним.
Соловьев дебютировал в НХЛ в прошлом сезоне, сделав в 10 матчах 3 голевые передачи.
В 51 игре в сезоне АХЛ на счету защитника 15 (5+10) очков, в 6 матчах плей-офф – 1 шайба.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Калгари»
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