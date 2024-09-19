«Калгари» и Соловьев продлили контракт на 2 года, кэпхит белоруса – 775 тысяч долларов

«Калгари » объявил о заключении нового 2-летнего соглашения с Ильей Соловьевым.

Кэпхит 24-летнего белорусского защитника – 775 тысяч долларов.

При этом в ближайшем сезоне контракт будет двусторонним, в сезоне-2025/26 – односторонним.

Соловьев дебютировал в НХЛ в прошлом сезоне, сделав в 10 матчах 3 голевые передачи.

В 51 игре в сезоне АХЛ на счету защитника 15 (5+10) очков, в 6 матчах плей-офф – 1 шайба.