Борис Михайлов: «Нужно, чтобы сборная России существовала для пропаганды нашего хоккея. Уверен, года через 2 она вернется на международную арену»
Борис Михайлов высказался о победе «России 25» на Кубке Первого канала.
Команда выиграла турнир, который проходит в Петербурге на «СКА-Арене».
«Сборная хорошо, достойно выиграла этот турнир, показала интенсивный хоккей.
Нужно, чтобы сборная существовала для пропаганды нашего хоккея. Я уверен, что года через два она все равно вернется на международную арену.
Если говорить про арену, она просто прекрасная. Удивительно красивая. Болельщики в Питере всегда были замечательные, в свое время я работал здесь.
Впечатления приятные, настроение отличное. Когда национальная сборная выигрывает, это всегда приятно и для болельщиков, и для всех людей, которые переживают и ждут выступления национальной команды», – сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Советский спорт»
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