Борис Михайлов: «Нужно, чтобы сборная России существовала для пропаганды нашего хоккея. Уверен, года через 2 она вернется на международную арену»

Борис Михайлов высказался о победе «России 25» на Кубке Первого канала.

Команда выиграла турнир, который проходит в Петербурге на «СКА-Арене».

«Сборная хорошо, достойно выиграла этот турнир, показала интенсивный хоккей.

Нужно, чтобы сборная существовала для пропаганды нашего хоккея. Я уверен, что года через два она все равно вернется на международную арену.

Если говорить про арену, она просто прекрасная. Удивительно красивая. Болельщики в Питере всегда были замечательные, в свое время я работал здесь.

Впечатления приятные, настроение отличное. Когда национальная сборная выигрывает, это всегда приятно и для болельщиков, и для всех людей, которые переживают и ждут выступления национальной команды», – сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов .