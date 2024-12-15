Генцел забил за «Тампу» в 6 играх подряд. Он 4-й действующий игрок НХЛ с такой серией в 1-м сезоне за клуб – догнал Овечкина, Малкина и Мэттью Ткачака
Форвард «Тампы» Джейк Генцел забил в 6 матчах подряд.
Нападающий отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтлом» (5:1).
В текущем сезоне у 30-летнего нападающего 31 (17+14) очко в 28 играх. Текущая голевая серия – 6 игр (8 шайб на отрезке).
Генцел стал 4-м действующим игроком лиги с голевой серией из 6+ игр в первом сезоне за команду (считались варианты как со старта карьеры, так и при переходе).
Он присоединился к Александру Овечкину (2005/06, «Вашингтон», 7 и 6 игр), Евгению Малкину («Питтсбург», 2006/07, 6) и Мэттью Ткачаку (2022/23, «Флорида», 6).
Опубликовал: Александр Балабанов
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