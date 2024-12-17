Новый шлем Василевского меняет цвет при смене температуры. На нем изображены кошка, двуглавый орел и распятие
Новый шлем Андрея Василевского меняет цвет в зависимости от температуры.
Профессиональные художники-аэрографы сделали роспись в стиле гжель. При комнатной температуре маска имеет бледно-голубой цвет, на льду она становится черно-синей.
На ней, помимо названия команды и кошки, изображены двуглавый орел и распятие.
30-летний голкипер «Тампы» провел в этом сезоне 23 матча и одержал 13 побед, отражая 90,8% бросков при коэффициенте надежности 2,41.
Василевский провел 500-й матч в НХЛ – 5-й российский вратарь, достигший этой отметки. Он отразил 19 из 22 бросков «Калгари»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: соцсети Sylabrush
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