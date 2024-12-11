Василевский отразил 24 из 25 бросков «Эдмонтона», но пропустил 2 шайбы в матче. На 32-й минуте он отбросил шайбу клюшкой, и она зашла в ворота от ноги Хедмана
Андрей Василевский отразил 24 из 25 бросков «Эдмонтона», но пропустил 2 шайбы.
Победный гол «Ойлерс» был записан на Леона Драйзайтля, но фактически стал автоголом «Тампы» (бросок сопернику в таких случаях не засчитывается).
На 32-й минуте Драйзайтль в одиночку убежал к воротам Василевского, но не сумел переиграть россиянина. Вратарь «Лайтнинг» отбросил шайбу клюшкой, но неудачно – она попала в ногу защитнику Виктору Хедману и от нее зашла в ворота.
В 22 матчах в текущем сезоне у Василевского 12 побед и 10 поражений при 91,2% сэйвов и коэффициенте надежности 2,38.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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