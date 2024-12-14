Экс-форвард «Нефтехимика» и «Барыса» Камара перейдет в «Ладу» (Михаил Зислис)

Экс-форвард «Нефтехимика» и «Барыса» Энтони Камара перейдет в «Ладу».

31-летний канадец подпишет с клубом из Тольятти контракт до конца сезона, как сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.

Ранее он провел в Фонбет Чемпионате КХЛ 120 матчей и набрал 58 (28+30) очков при полезности «минус 32». В 4 играх Кубка Гагарина добавил 2 (0+2) балла.

В текущим сезоне Камара провел 16 игр за «Нитру» в чемпионате Словакии – 13 (5+8) очков.