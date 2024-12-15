Директор «Лады»: «Хотели бы повторить результат прошлого сезона, но, видимо, не получится. Ребята бьются, уверен, они не будут сдаваться. У нас хороший коллектив»

Рафик Якубов высказался о выступлении «Лады» в сезоне-2024/25.

Клуб набрал 31 очко после 33 матчей и занимает 9-е место в таблице Востока.

В прошлом сезоне «Лада » попала в плей-офф и проиграла в первом раунде «Авангарду».

– Как оцените половину регулярного сезона для «Лады»?

– Хотелось бы лучше, стать более стабильными. Хотели бы повторить результат прошлого сезона, но, видимо, не получится.

Ребята бьются, хочется еще раз через прессу сказать огромное спасибо нашим хоккеистам, которые, несмотря на какие-то разговоры, проблемы, поставили для себя задачу попасть в плей-офф.

Не было ни одной игры, где «Лада» плавала и после развалилась. Посмотрите, сколько раз мы проиграли с разницей в одну шайбу, наверное, рекорд уже поставили.

Уверен в том, что игроки не будут сдаваться. У нас очень хороший коллектив, отличный микроклимат внутри команды, хороший капитан, отличный вратарь, – сказал спортивный директор «Лады» Рафик Якубов .