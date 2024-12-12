Генменеджер «Сибири» о 10-м месте на Востоке: «Когда попадаешь в яму, вылезти непросто. Проблески появляются, но это не то, чего мы ожидали. Работаем, чтобы выправить ситуацию»

Виктор Меркулов высказался о спаде в игре «Сибири».

Команда занимает 10-е место в таблице Востока.

– Половина регулярного сезона позади, «Сибирь» занимает десятое место. Как оцените этот отрезок?

– Конечно, нас не устраивает текущая ситуация. Начали достаточно неплохо, сентябрь, октябрь были ударными. Но после начался спад, сначала физический, после эмоциональный.

Когда ты попадаешь в яму, вылезти из нее непросто. Сейчас проблески, конечно, появляются, но это не то, чего мы ожидали и к чему стремимся, но работаем, чтобы выправить ситуацию, – сказал генеральный менеджер «Сибири» Виктор Меркулов.