Генменеджер «Сибири» о 10-м месте на Востоке: «Когда попадаешь в яму, вылезти непросто. Проблески появляются, но это не то, чего мы ожидали. Работаем, чтобы выправить ситуацию»
Виктор Меркулов высказался о спаде в игре «Сибири».
Команда занимает 10-е место в таблице Востока.
– Половина регулярного сезона позади, «Сибирь» занимает десятое место. Как оцените этот отрезок?
– Конечно, нас не устраивает текущая ситуация. Начали достаточно неплохо, сентябрь, октябрь были ударными. Но после начался спад, сначала физический, после эмоциональный.
Когда ты попадаешь в яму, вылезти из нее непросто. Сейчас проблески, конечно, появляются, но это не то, чего мы ожидали и к чему стремимся, но работаем, чтобы выправить ситуацию, – сказал генеральный менеджер «Сибири» Виктор Меркулов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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