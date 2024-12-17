Форвард «Ванкувера» Шервуд сделал 1-й хет-трик в НХЛ в матче с «Колорадо» – забил в равных, в меньшинстве и в пустые ворота. Кифер – лидер лиги по хитам (182 в 30 играх)

Форвард «Ванкувера» Кифер Шервуд сделал 1-й хет-трик в НХЛ в матче с «Колорадо».

29-летний игрок забросил 3 шайбы в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Эвеланш» (3:1), отличившись в равных составах и в меньшинстве, а также забив в пустые ворота. Его признали первой звездой встречи.

В активе Шервуда , огорчившего свою бывшую команду (он играл за «Колорадо » с 2020 по 2022 годы – Спортс’‘), стало 17 (11+6) очков в 30 играх в текущем сезоне при полезности «+8».

Он обновил личный рекорд по голам за сезон (ранее лучшим результатом были 10 шайб в 68 играх за «Нэшвилл» в прошлом сезоне).

Отметим, что Кифер является лидером лиги по числу силовых приемов в текущем сезоне – 182 в 30 играх. В сегодняшнем матче на его счету 3 хита и 7 бросков в створ за 12:45.

Этот сезон является для американца первым по 2-летнему контракту с клубом с кэпхитом 1,5 миллиона долларов.