Драйзайтль – игрок недели в «Эдмонтоне». Форвард набрал 3+6 в 3 матчах и делит с Капризовым лидерство в гонке снайперов НХЛ
«Эдмонтон» признал Леона Драйзайтля игроком недели.
29-летний форвард набрал 9 (3+6) очков в 3 матчах и на данный момент делит лидерство в гонке снайперов с нападающим «Миннесоты» Кириллом Капризовым – у них по 22 гола в 30 матчах.
Драйзайтль первым в текущем сезоне НХЛ достиг отметки в 20 голов. В матче с «Вегасом» (6:3) немецкий форвард забил победный гол. Это 7-я победная шайба Драйзайтля в сезоне – лучший результат в лиге на данный момент.
Изображение: x.com/EdmontonOilers
Драйзайтль, Маккиннон и Улльмарк – звезды недели в НХЛ. У форварда «Эдмонтона» 3+6 в 3 матчах
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: соцсеть «Эдмонтона»
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