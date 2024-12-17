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Драйзайтль – игрок недели в «Эдмонтоне». Форвард набрал 3+6 в 3 матчах и делит с Капризовым лидерство в гонке снайперов НХЛ

«Эдмонтон» признал Леона Драйзайтля игроком недели.

29-летний форвард набрал 9 (3+6) очков в 3 матчах и на данный момент делит лидерство в гонке снайперов с нападающим «Миннесоты» Кириллом Капризовым – у них по 22 гола в 30 матчах. 

Драйзайтль первым в текущем сезоне НХЛ достиг отметки в 20 голов. В матче с «Вегасом» (6:3) немецкий форвард забил победный гол. Это 7-я победная шайба Драйзайтля в сезоне – лучший результат в лиге на данный момент. 

Изображение: x.com/EdmontonOilers

Драйзайтль, Маккиннон и Улльмарк – звезды недели в НХЛ. У форварда «Эдмонтона» 3+6 в 3 матчах

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: соцсеть «Эдмонтона»
logoНХЛ
logoМиннесота
logoЭдмонтон
logoЛеон Драйзайтль
logoКирилл Капризов
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