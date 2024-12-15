Дмитрий Симашев: «Кубок Первого канала не заменит ЧМ и Евротуры. Раньше к нам приезжали очень сильные сборные вроде Швеции, Чехии и Канады»

Дмитрий Симашев считает, что Кубку Первого канала не заменить другие турниры.

– Это мой первый взрослый турнир. Я сыграл во всех трех матчах и испытал очень классные эмоции! Я выходил на лед с мастерами своего дела: Кузнецовым , Хайруллиным , Глотовым . Это очень интересный опыт. Могу сказать, что я доволен турниром.

– Способен ли Кубок Первого канала возместить отсутствие других международных турниров?

– Думаю, что чемпионаты мира и другие Евротуры он заменить не сможет, ведь раньше к нам приезжали очень сильные сборные вроде Швеции, Чехии и Канады . Кубок Первого канала является хорошим аналогом крупных международных турниров, но не заменой.

– Такой турнир прямо посреди сезона – это хорошая идея? Многие считают, что это лишняя трата энергии перед второй частью чемпионата.

– Я не согласен с этим. Да, многие ребята отдыхают, но нас вызвали в сборную, чтобы представлять страну. Смена обстановки – это всегда круто, – сказал защитник «России 25» и «Локомотива».