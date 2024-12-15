Дмитрий Симашев: «Кубок Первого канала не заменит ЧМ и Евротуры. Раньше к нам приезжали очень сильные сборные вроде Швеции, Чехии и Канады»
– Это мой первый взрослый турнир. Я сыграл во всех трех матчах и испытал очень классные эмоции! Я выходил на лед с мастерами своего дела: Кузнецовым, Хайруллиным, Глотовым. Это очень интересный опыт. Могу сказать, что я доволен турниром.
– Способен ли Кубок Первого канала возместить отсутствие других международных турниров?
– Думаю, что чемпионаты мира и другие Евротуры он заменить не сможет, ведь раньше к нам приезжали очень сильные сборные вроде Швеции, Чехии и Канады. Кубок Первого канала является хорошим аналогом крупных международных турниров, но не заменой.
– Такой турнир прямо посреди сезона – это хорошая идея? Многие считают, что это лишняя трата энергии перед второй частью чемпионата.
– Я не согласен с этим. Да, многие ребята отдыхают, но нас вызвали в сборную, чтобы представлять страну. Смена обстановки – это всегда круто, – сказал защитник «России 25» и «Локомотива».
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