16-летняя Нела Лопушанова набрала 11+7 в 3 играх квалификации ОИ-2026. Словакия вышла в финальный раунд, выиграв 3 матча с общим счетом – 37:2

Нела Лопушанова набрала 11+7 в 3 играх квалификации ОИ-2026.

Женская сборная Словакии по хоккею вышла в финальный раунд отбора на Олимпийские игры 2026 года.

В 3-м раунде квалификации словачки разгромили Исландию со счетом 15:1, Словению – 14:0, а также Казахстан – 8:1. Словакия заняла первое место в группе D.

16-летняя нападающая словацкой сборной Нела Лопушанова набрала 18 (11+7) очков в трех матчах квалификации на ОИ-2026.

Финальный раунд олимпийской квалификации пройдет с 6 по 9 февраля, Словакия сыграет с командами Венгрии, Австрии и Германии.

15-летняя Нела Лопушанова набрала 10+9 в матче женского чемпионата Словакии. У нее 49 очков в 8 играх