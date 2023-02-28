15-летняя Нела Лопушанова набрала 10+9 в матче женского чемпионата Словакии. У нее 49 очков в 8 играх

Теги женский хоккей чемпионат Словакии Жилина девушки и спорт Хоккей

15-летняя Нела Лопушанова набрала 10+9 в матче женского чемпионата Словакии.

Форвард «Жилины» отличилась в матче против «Кошице» (24:1). Матч проходил в день ее 15-летия. 

В 8 матчах сезона во взрослой женской лиге на счету Лопушановой 49 (28+21) очков. Также она выступает в лиге U16 вместе с юношами – 43 (18+25) очка в 13 играх. 

В этом сезоне Нела приняла участие в женском МЧМ (до 18 лет), где набрала 12 (9+3) очков в 5 играх и была признана MVP турнира.

В четвертьфинальном матче против Швеции ей удалось забить лакросс-гол. 

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
trav
Жалко, что женский хоккей никому (кроме трех гиков) не интересен. Но девушке респект, молодец
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Oleg Kolesnikov
Говорят, у нее есть шанс быть задрафтованной в драфте НХЛ 2026.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Hell-On Earth
Ответ scumback
10 шайб за игру - это больше, чем у сами знаете кого😦
Молодец, приплел
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
askarik1992
В колхозном чемпионате и 20 можно забить
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Амфитрион
Это уже даже не перебор...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
scumback
10 шайб за игру - это больше, чем у сами знаете кого😦
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий