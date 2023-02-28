15-летняя Нела Лопушанова набрала 10+9 в матче женского чемпионата Словакии. У нее 49 очков в 8 играх

15-летняя Нела Лопушанова набрала 10+9 в матче женского чемпионата Словакии.

Форвард «Жилины» отличилась в матче против «Кошице» (24:1). Матч проходил в день ее 15-летия.

В 8 матчах сезона во взрослой женской лиге на счету Лопушановой 49 (28+21) очков. Также она выступает в лиге U16 вместе с юношами – 43 (18+25) очка в 13 играх.

В этом сезоне Нела приняла участие в женском МЧМ (до 18 лет), где набрала 12 (9+3) очков в 5 играх и была признана MVP турнира.

В четвертьфинальном матче против Швеции ей удалось забить лакросс-гол.