Квалификация ОИ-2026. Казахстан сыграет с Австрией, Франция против Словении, Норвегия встретится с Великобританией

Продолжается финальный раунд квалификации олимпийского хоккейного турнира

12 национальных сборных разбиты на три группы по четыре команды. Победитель каждой группы квалифицируется в финальную часть Олимпиады-2026.

Группа D

Положение команд: Казахстан – 2 очка (1 игра), Словакия – 2 (1), Австрия – 0 (1), Венгрия – 0 (1).

Группа E

Положение команд: Франция – 2 очка (1 игра), Латвия – 2 (1), Словения – 0 (1), Украина – 0 (1).

Группа F

Положение команд: Норвегия – 2 очка (1 игра), Дания – 2 (1), Япония – 0 (1), Великобритания – 0 (1).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.