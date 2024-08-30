  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Квалификация ОИ-2026. Казахстан сыграет с Австрией, Франция против Словении, Норвегия встретится с Великобританией
8

Квалификация ОИ-2026. Казахстан сыграет с Австрией, Франция против Словении, Норвегия встретится с Великобританией

Продолжается финальный раунд квалификации олимпийского хоккейного турнира

12 национальных сборных разбиты на три группы по четыре команды. Победитель каждой группы квалифицируется в финальную часть Олимпиады-2026.

Группа D

Положение команд: Казахстан – 2 очка (1 игра), Словакия – 2 (1), Австрия – 0 (1), Венгрия – 0 (1).

Группа E

Положение команд: Франция – 2 очка (1 игра), Латвия – 2 (1), Словения – 0 (1), Украина – 0 (1).

Группа F

Положение команд: Норвегия – 2 очка (1 игра), Дания – 2 (1), Япония – 0 (1), Великобритания – 0 (1).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
результаты матчей
logoСборная Словакии по хоккею
logoСборная Казахстана по хоккею
logoсборная Украины
logoСборная Дании по хоккею
logoсборная Японии
logoСборная Латвии по хоккею
logoСборная Австрии по хоккею
logoСборная Словении по хоккею
logoСборная Франции по хоккею
logoСборная Венгрии по хоккею
logoСборная Норвегии по хоккею
logoСборная Великобритании по хоккею
logoолимпийский хоккейный турнир
logoОлимпиада-2026
logoSports – Казахстан
квалификация Милан-Кортина-2026
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Квалификация ОИ-2026. Казахстан обыграл Венгрию, Франция разгромила Украину, Дания победила Великобританию
22вчера, 19:42
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Роман Ротенберг: «Институт сборных – прогресс нашего хоккея, русский дух. Не будет этого – все уедут в другие страны. Вернемся – выиграем у любой сборной. Без идеологии ничего не получится»
53сегодня, 07:55
Кубок мэра Москвы. «Торпедо» против «Витязя», «Динамо» встретится с «Автомобилистом»
1сегодня, 07:30
Белов об Олимпиаде: «Это перегибы, когда говорят, что те, кто поехал, – предатели. Давайте отталкиваться от позиции главы государства, который мыслит не настолько узко»
8сегодня, 06:50
Ротенберг о защитнике из НХЛ в СКА: «Общался с одним – пришлось ночью звонить. Праворукий. Мы всегда стремимся усилить команду»
19сегодня, 06:40
Кудашов о КХЛ: «Судьи говорят: игрок должен лежать – и получите удаление. Непонятно, куда у нас хоккей движется. Морозов умышленно бьет, но арбитры говорят, что это не грубость»
9сегодня, 06:25
Роман Ротенберг: «Зидан учился 10 лет, чтобы возглавить клуб, я тоже учусь – иначе нигде не буду тренировать, игроки поймут, что король‑то голый»
173вчера, 22:43
Ротенберг о турнире Пучкова: «За неделю в Ледовом побывали 45 тысяч человек – отличный показатель. СКА завершил предсезонку с кубком, завтра презентуем команду в клубе «Репино-Ленинское»
4вчера, 21:53Фото
Овечкин о признании Бобровского лучшим хоккеистом России: «Заслуженно, Сережа провел прекрасный сезон, выиграл Кубок Стэнли»
4вчера, 21:38
Роман Ротенберг: «Пишут столько гадостей про сборную – из Киева или нет, не знаю, надо проверить IP‑адреса. Это злит меня, если живешь в России, должен уважать страну и хоккеистов»
99вчера, 21:31
Дементьев о зарплатах: «Не могут хоккеисты получать 30 тысяч рублей, в «Макдональдсе» и KFC больше платят. Они тратят здоровье, минимальные зарплаты должны быть выше»
24вчера, 21:14
Ко всем новостям
Последние новости
Фаст пропустит предстоящий сезон НХЛ из-за травмы. Форвард «Каролины» перенес операцию на шее
2сегодня, 06:15
Казинс перешел в «Оттаву». Обладатель Кубка Стэнли-2024 подписал контракт на год и 800 тысяч долларов
6сегодня, 03:00
Кудашов о Кубке мэра Москвы: «У меня микрофон был, сказал: «Сейчас как Разин уведу команду». Мыслей таких не было, но слова сказаны были»
1вчера, 22:06
Кузнецов про МЛС: «В Америке довольно интенсивный футбол. На «Ди Си Юнайтед» часто ходили»
3вчера, 21:05
Жена Тарасенко: «Трудный год для нашей семьи, мы пережили столько боли, но Кубок Стэнли у нас во второй раз, и мы можем разделить эту радость с людьми»
3вчера, 20:37
Канарейкин о зарплате Грицюка: «Ради подписания Кузнецова согласился на пятикратное понижение – своеобразное решение. СКА сложно уместить 50 человек под потолком зарплат»
1вчера, 19:50
Директор «Динамо» о Гусеве: «Наберет больше 70 очков за сезон. К 20 июлю он понял, что предложений из НХЛ не будет – прилетел и подписал контракт»
3вчера, 19:34
Гатиятулин о выборе капитана: «В «Ак Барсе» все достойны, нужно еще немного времени – поговорим с ребятами, штабом и руководством»
1вчера, 18:29
Контрольный матч. «Адмирал» обыграл жлобинский «Металлург»
2вчера, 18:00
Сизов заработает 10 млн рублей в год по контракту с «Динамо» (Артур Хайруллин)
вчера, 17:55