Квалификация ОИ-2026. Казахстан сыграет с Австрией, Франция против Словении, Норвегия встретится с Великобританией
Продолжается финальный раунд квалификации олимпийского хоккейного турнира
12 национальных сборных разбиты на три группы по четыре команды. Победитель каждой группы квалифицируется в финальную часть Олимпиады-2026.
Группа D
Положение команд: Казахстан – 2 очка (1 игра), Словакия – 2 (1), Австрия – 0 (1), Венгрия – 0 (1).
Группа E
Положение команд: Франция – 2 очка (1 игра), Латвия – 2 (1), Словения – 0 (1), Украина – 0 (1).
Группа F
Положение команд: Норвегия – 2 очка (1 игра), Дания – 2 (1), Япония – 0 (1), Великобритания – 0 (1).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
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