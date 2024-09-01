Квалификация ОИ-2026. Словения сыграет с Украиной, Латвия – с Францией, Норвегия против Дании, Казахстан встретится со Словакией

Завершается финальный раунд квалификации олимпийского хоккейного турнира

12 национальных сборных разбиты на три группы по четыре команды. Победитель каждой группы квалифицируется в финальную часть Олимпиады-2026.

Группа D

Положение команд: Словакия – 6 (2), Казахстан – 6 (2), Австрия – 0 (2), Венгрия – 0 (2).

Группа E

Положение команд: Франция – 6 (2), Латвия – 6 (2), Словения – 0 (2), Украина – 0 (2).

Группа F

Положение команд: Норвегия – 6 (2), Дания – 5 (2), Япония – 1 (2), Великобритания – 0 (2).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.