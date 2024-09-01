Квалификация ОИ-2026. Словения сыграет с Украиной, Латвия – с Францией, Норвегия против Дании, Казахстан встретится со Словакией
Завершается финальный раунд квалификации олимпийского хоккейного турнира
12 национальных сборных разбиты на три группы по четыре команды. Победитель каждой группы квалифицируется в финальную часть Олимпиады-2026.
Группа D
Положение команд: Словакия – 6 (2), Казахстан – 6 (2), Австрия – 0 (2), Венгрия – 0 (2).
Группа E
Положение команд: Франция – 6 (2), Латвия – 6 (2), Словения – 0 (2), Украина – 0 (2).
Группа F
Положение команд: Норвегия – 6 (2), Дания – 5 (2), Япония – 1 (2), Великобритания – 0 (2).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
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