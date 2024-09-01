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Квалификация ОИ-2026. Словения сыграет с Украиной, Латвия – с Францией, Норвегия против Дании, Казахстан встретится со Словакией

Завершается финальный раунд квалификации олимпийского хоккейного турнира

12 национальных сборных разбиты на три группы по четыре команды. Победитель каждой группы квалифицируется в финальную часть Олимпиады-2026.

Группа D

Положение команд: Словакия – 6 (2), Казахстан – 6 (2), Австрия – 0 (2), Венгрия – 0 (2).

Группа E

Положение команд: Франция – 6 (2), Латвия – 6 (2), Словения – 0 (2), Украина – 0 (2).

Группа F

Положение команд: Норвегия – 6 (2), Дания – 5 (2), Япония – 1 (2), Великобритания – 0 (2).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
результаты матчей
logoСборная Словакии по хоккею
logoСборная Казахстана по хоккею
logoсборная Украины
logoСборная Дании по хоккею
logoсборная Японии
logoСборная Латвии по хоккею
logoСборная Австрии по хоккею
logoСборная Словении по хоккею
logoСборная Франции по хоккею
logoСборная Венгрии по хоккею
logoСборная Норвегии по хоккею
logoСборная Великобритании по хоккею
logoолимпийский хоккейный турнир
logoОлимпиада-2026
logoSports – Казахстан
квалификация Милан-Кортина-2026
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