Набоков о «Металлурге»: «После паузы дела пойдут в гору, надеюсь. Ребята отдохнут, наберутся положительных эмоций и снова в бой»

Илья Набоков считает, что пауза в чемпионате пойдет на пользу «Металлургу».

18 декабря магнитогорский клуб примет «Автомобилист» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Металлург» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 40 очков в 36 играх.

– В этом году тяжелый сезон, не совсем все получается у нашей команды. Надеюсь, после паузы дела у нас пойдут в гору.

– Пауза в чемпионате поможет?

– Думаю, да. Все ребята отдохнут, наберутся положительных эмоций и снова пойдем в бой.

– У вас теперь появилась конкуренция с Александром Смолиным за место в воротах?

– Конкуренция – это хорошо, я только рад, – сказал вратарь «Металлурга ».

Набоков не просто так отыграл все матчи «России 25»: Ротенберг считает его лучшим вратарем КХЛ