Набоков о «Металлурге»: «После паузы дела пойдут в гору, надеюсь. Ребята отдохнут, наберутся положительных эмоций и снова в бой»
Илья Набоков считает, что пауза в чемпионате пойдет на пользу «Металлургу».
18 декабря магнитогорский клуб примет «Автомобилист» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Металлург» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 40 очков в 36 играх.
– В этом году тяжелый сезон, не совсем все получается у нашей команды. Надеюсь, после паузы дела у нас пойдут в гору.
– Пауза в чемпионате поможет?
– Думаю, да. Все ребята отдохнут, наберутся положительных эмоций и снова пойдем в бой.
– У вас теперь появилась конкуренция с Александром Смолиным за место в воротах?
– Конкуренция – это хорошо, я только рад, – сказал вратарь «Металлурга».
Набоков не просто так отыграл все матчи «России 25»: Ротенберг считает его лучшим вратарем КХЛ
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем