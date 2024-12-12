Джиошвили о КПК: «России 25» надо всех побеждать. Все будут болеть за нас. Домашний турнир. Мы должны показать наш лучший хоккей»
Команда тренера Романа Ротенберга примет участие в Кубке Первого канала. Турнир пройдет с 12 по 15 декабря в Петербурге на «СКА-Арене».
– Вас довызвали в сборную России. Радость была сильная у вас от попадания в состав?
– Конечно. Большая честь играть за сборную. Все к этому стремятся. Очень рад, что меня вызвали.
– Какие у вас ожидания от Кубка Первого канала?
– Надо всех побеждать. Будем серьезно подходить к каждому матчу. Все ждут победы. Домашний турнир. Все будут болеть за нас. Мы должны показать наш лучший хоккей.
– Что скажете про сборную мира КХЛ? Интересно будет помериться силами с легионерами КХЛ?
– Конечно. Будет что-то новое. Все, кто вызван в эту команду, будут заряжены. Все хотят победить. Но, надеюсь, это сделаем мы.
– Что хорошего дает Кубок Первого канала в период отстранения сборной России от международных турниров?
– Польза огромная. Да, сборная России отстранена сейчас, но хоккей продолжается. Сборная России – радость для всех. Проведение Кубка Первого канала – это хорошо, – сказал нападающий «России 25» и «Динамо» Максим Джиошвили
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