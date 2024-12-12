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Джиошвили о КПК: «России 25» надо всех побеждать. Все будут болеть за нас. Домашний турнир. Мы должны показать наш лучший хоккей»

Максим Джиошвили высказался об игре за сборную «России 25».

Команда тренера Романа Ротенберга примет участие в Кубке Первого канала. Турнир пройдет с 12 по 15 декабря в Петербурге на «СКА-Арене».

– Вас довызвали в сборную России. Радость была сильная у вас от попадания в состав?

– Конечно. Большая честь играть за сборную. Все к этому стремятся. Очень рад, что меня вызвали.

– Какие у вас ожидания от Кубка Первого канала?

– Надо всех побеждать. Будем серьезно подходить к каждому матчу. Все ждут победы. Домашний турнир. Все будут болеть за нас. Мы должны показать наш лучший хоккей.

– Что скажете про сборную мира КХЛ? Интересно будет помериться силами с легионерами КХЛ?

– Конечно. Будет что-то новое. Все, кто вызван в эту команду, будут заряжены. Все хотят победить. Но, надеюсь, это сделаем мы.

– Что хорошего дает Кубок Первого канала в период отстранения сборной России от международных турниров?

– Польза огромная. Да, сборная России отстранена сейчас, но хоккей продолжается. Сборная России – радость для всех. Проведение Кубка Первого канала – это хорошо, – сказал нападающий «России 25» и «Динамо» Максим Джиошвили

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт день за днем»
logoМаксим Джиошвили
logoКХЛ
logoКубок Первого канала
logoДинамо Москва
сборная России U25
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