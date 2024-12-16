Таварес с хет-триком, Капризов с дублем и Бедард с 1+1 – звезды дня в НХЛ

Джон Таварес, Кирилл Капризов и Коннор Бедард – звезды дня в НХЛ.

Подведены итоги очередного игрового дня.

Третья звезда – форвард «Чикаго » Коннор Бедард с 2 (1+1) очками в матче с «Айлендерс» (5:3). Он забросил решающую шайбу на 59:06 и повторил рекорд «Блэкхокс» по победным голам для игроков до 20 лет.

Вторая звезда – форвард «Миннесоты » Кирилл Капризов с дублем в ворота «Вегаса» (2:3). Он делит лидерство в гонке снайперов лиги с Леоном Драйзайтлем (у обоих по 22 шайбы).

Первая звезда – форвард «Торонто » Джон Таварес с хет-триком в ворота «Баффало» (5:3). Он стал самым возрастным игроком в истории «Лифс» (34 года 86 дней), забросившим 3 шайбы подряд в матче (натуральный хет-трик).