Таварес с хет-триком, Капризов с дублем и Бедард с 1+1 – звезды дня в НХЛ
Джон Таварес, Кирилл Капризов и Коннор Бедард – звезды дня в НХЛ.
Подведены итоги очередного игрового дня.
Третья звезда – форвард «Чикаго» Коннор Бедард с 2 (1+1) очками в матче с «Айлендерс» (5:3). Он забросил решающую шайбу на 59:06 и повторил рекорд «Блэкхокс» по победным голам для игроков до 20 лет.
Вторая звезда – форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов с дублем в ворота «Вегаса» (2:3). Он делит лидерство в гонке снайперов лиги с Леоном Драйзайтлем (у обоих по 22 шайбы).
Первая звезда – форвард «Торонто» Джон Таварес с хет-триком в ворота «Баффало» (5:3). Он стал самым возрастным игроком в истории «Лифс» (34 года 86 дней), забросившим 3 шайбы подряд в матче (натуральный хет-трик).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем