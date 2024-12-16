Бедард забросил решающую шайбу в матче против «Айлендерс» на 59:06. Он повторил рекорд «Чикаго» по победным голам для игроков до 20 лет – 5

Коннор Бедард забросил решающую шайбу в матче с «Айлендерс» на 59:06.

Форвард «Чикаго » набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против клуба с Лонг-Айленда (5:3) и был признан 2-й звездой встречи.

В текущем сезоне на счету 19-летнего канадца 26 (7+19) очков в 31 матче при полезности «минус 11» и среднем времени на льду 19:29.

Победный гол стал для Бедарда 5-м за карьеру в лиге. Он повторил рекорд клуба по числу таких шайб для игроков в возрасте до 20 лет, сравнявшись с Бобби Халлом и Патриком Кэйном .