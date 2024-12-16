34-летний Таварес – самый возрастной игрок в истории «Торонто» с натуральным хет-триком. Он забросил 3 шайбы подряд в матче с «Баффало»
Джон Таварес – самый возрастной игрок «Торонто» с натуральным хет-триком.
34-летний форвард «Лифс» забросил 3 шайбы подряд в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» (5:3) – 3:3 (32:41, большинство), 4:3 (33:51), 5:3 (57:48, в пустые).
Канадец (34 года 86 дней) превзошел достижение Сила Эппса (33 года 63 дня), отметившегося таким хет-триком в марте 1948 года в матче с «Детройтом» (5:2).
Матч с 3+ шайбами стал для Тавареса 13-м в рамках регулярок лиги (еще один был в плей-офф). В текущем сезоне на его счету 28 (15+13) очков в 30 играх.
За карьеру в регулярках – 1068 (471+597) баллов в 1139 играх.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
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