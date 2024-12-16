Форвард «Трактора» Котляревский получил травму на Кубке Первого канала
Михаил Котляревский не играл в последних матчах Кубка Первого канала из-за травмы.
«РБ Спорт» утверждает, что нападающий «Трактора» получил повреждение в первой игре в составе «России 25» – против сборной мира КХЛ (4:1). Из-за этого его не заявляли на последующие матчи.
В Фонбет Чемпионате КХЛ 27-летний хоккеист провел 34 игры и набрал 18 (9+9) очков. Подробно его статистику можно изучить здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
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