Форвард «Трактора» Котляревский повторил личный рекорд результативности, набрав 11 очков за 17 игр. Столько же было за 53 матча прошлого сезона
Михаил Котляревский повторил рекорд результативности в КХЛ.
Нападающий «Трактора» сделал голевую передачу в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Сибири».
Во втором периоде хоккеист ассистировал в голе Владимира Жаркова.
Таким образом, Михаил Котляревский набрал 11 (6+5) баллов в 17 играх текущего сезона.
Форвард повторил личный рекорд результивности в КХЛ – в прошлом сезоне он отметился 11 (1+10) очками в 53 матчах.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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