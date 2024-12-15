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Экс-глава ФХБ Басков о матче Беларуси и «России 25»: «Играй мы при другом судействе, и счет, и расклад по игре был бы другой»

Экс-глава ФХБ Дмитрий Басков высказался о матче Беларуси и «России 25».

Сборная Беларуси проиграла команде России на Кубке Первого канала (3:4 ОТ).

Российская команда уступила сопернику по броскам в створ – 20:26, Беларусь получила шесть малых штрафов против одного у оппонента.

«Первый период вообще мы в нашу зону практически не заезжали. Мы играли в зоне сборной России, как есть, да.

Судьи тоже постарались сделать праздник для зрителей. Играй мы немножко при другом судействе, я думаю, и счет, и расклад по игре был бы совершенно другой», – сказал зампредседателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси Дмитрий Басков.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: News.by
сборная России U25
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