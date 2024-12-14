Третьяк о Беларуси на КПК: «Уровень очень высокий. Они потреплют нервы многим соперникам, надеюсь, когда мы вернемся на ЧМ»

Владислав Третьяк высоко оценил уровень сборной Беларуси.

Команда под руководством Дмитрия Квартальнова уступила «России 25» (3:4 ОТ) в матче Кубка Первого канала. Ранее белорусская сборная обыграла команду Казахстана со счетом 3:1.

– Вы видите, что белорусский хоккей в последние годы поднимается?

– Конечно. У нас ведь идут контакты и с молодежной, и с юношеской сборными Беларуси , и с детьми. И мы выездные матчи в мае совместно проводим. Это все дает о себе знать.

Белорусы подтягиваются. Уровень у них очень высокий. Я надеюсь, когда мы вернемся на чемпионаты мира, белорусы еще нервы потреплют многим сборным будь здоров!

Когда ты играешь с сильным соперником, то тянешься к нему, учишься, приобретаешь опыт. Я так и знал, что матч с белорусами будет сложным.

Хотя, может, Беларусь не так здорово играла против Казахстана . Но это очень достойный соперник, – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.