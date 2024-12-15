Плющев о матче «России 25» с Казахстаном: «У охотников есть выражение: «Ободранный кот всегда опасен!» Не думаю, что наших ребят ждет легкая прогулка»

Владимир Плющев поделился ожиданиями от матча «России 25» с Казахстаном.

«У охотников есть выражение: «Ободранный кот всегда опасен!» Когда команда проигрывает две игры подряд, в последней хочется себя реабилитировать. Поэтому я не думаю, что наших ребят ждет легкая прогулка.

Но в любом случае я уверен, что мы с этой задачей справимся и Кубок Первого канала встанет на то место, где ему и положено быть.

Нет никаких сомнений, что сборная России победит. Ребята просто не могут споткнуться в такой игре», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев .