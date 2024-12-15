«Северсталь» ищет варианты обмена защитника Иванова (Metaratings)
«Северсталь» ищет варианты обмена защитника Глеба Иванова.
Как сообщает Metaratings, на данный момент наибольший интерес к игроку исходит от клубов Востока.
В сезоне-2024/25 на счету 21-летнего Глеба Иванова 9 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ. Он сделал 2 передачи при показателе полезности «плюс 1».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
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