Директор «Северстали»: «Проход во второй раунд будет программой минимум. По команде виден прогресс, зрители довольны. У нас небывалый ажиотаж, посещаемость за 90%»
Клуб набрал 40 очков после 34 матчей и занимает 6-е место в таблице Запада.
– Половина регулярного сезона позади. Как оцените результаты команды? Все нравится?
– Конечно, нравится. Мы находимся в восьмерке, костяк прошлого сезона сохранен. По команде виден прогресс, зрители довольны. В этом сезоне у нас небывалый ажиотаж, посещаемость за 90%.
– Можно ли сказать, что нынешний состав способен выполнить ту задачу, которая стоит в этом сезоне?
– В любом случае мы на это рассчитываем. На это сделана ставка. Только вперед, к вершине.
– Каким местом в таблице, раундом в плей-офф вы будете довольны, после которого можно будет занести этот сезон в актив?
– Небольшая историческая справка – четыре сезона подряд команда уверенно выходит в плей-офф и заканчивает свое выступление в первом раунде. Поэтому проход во второй раунд будет программой минимум, – сказал директор «Северстали» Николай Канаков.
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