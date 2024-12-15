Директор «Северстали»: «Проход во второй раунд будет программой минимум. По команде виден прогресс, зрители довольны. У нас небывалый ажиотаж, посещаемость за 90%»

Николай Канаков оценил выступление «Северстали» в сезоне-2024/25.

Клуб набрал 40 очков после 34 матчей и занимает 6-е место в таблице Запада.

– Половина регулярного сезона позади. Как оцените результаты команды? Все нравится?

– Конечно, нравится. Мы находимся в восьмерке, костяк прошлого сезона сохранен. По команде виден прогресс, зрители довольны. В этом сезоне у нас небывалый ажиотаж, посещаемость за 90%.

– Можно ли сказать, что нынешний состав способен выполнить ту задачу, которая стоит в этом сезоне?

– В любом случае мы на это рассчитываем. На это сделана ставка. Только вперед, к вершине.

– Каким местом в таблице, раундом в плей-офф вы будете довольны, после которого можно будет занести этот сезон в актив?

– Небольшая историческая справка – четыре сезона подряд команда уверенно выходит в плей-офф и заканчивает свое выступление в первом раунде. Поэтому проход во второй раунд будет программой минимум, – сказал директор «Северстали » Николай Канаков .