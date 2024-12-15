Пастрняк сделал 400 передач в НХЛ за 706 матчей. Только Ягр был быстрее среди игроков из Чехии
Давид Пастрняк достиг отметки 400 передач в НХЛ.
Нападающий «Бостона» набрал 4 (1+3) очка в матче против «Ванкувера» (5:1).
Теперь на счету Давида Пастрняка 759 (359+400) баллов в 706 играх в регулярках НХЛ.
Среди игроков из Чехии только Яромир Ягр достиг отметки 400 передач в лиге быстрее (546 игр).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба НХЛ
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