Нечас набрал 1+1 с «Колорадо» и стал единоличным лидером гонки бомбардиров НХЛ – 41 очко в 26 матчах. Маккиннон с 40 – 2-й, Капризов с 39 – 3-й

Мартин Нечас набрал 1+1 с «Колорадо» и возглавил гонку бомбардиров НХЛ.

Форвард «Каролины» был признан второй звездой матча регулярного чемпионата с «Эвеланш» (5:3).

Он единолично возглавил гонку бомбардиров лиги – 41 (14+27) балл в 26 играх.

Форвард «Эвеланш» Нэтан Маккиннон , отметившийся в этом матче результативной передачей, идет вторым – 40 (9+31) баллов в 27 играх.

На третьем месте располагается форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов с 39 (16+23) баллами в 24 играх.

Отметим, что Нечас достиг отметки 40 очков в сезоне быстрее всех игроков в истории «Каролины» и «Хартфорда». Прежний рекорд принадлежал Эрику Стаалу (27 игр, 2005/06).

Среди чешских игроков в истории лиги за меньшее число игр 40 очков набирал только Яромир Ягр («Питтсбург», 1995/96 – в 18 играх, 1999/00 – в 21). При этом Нечас повторил результат Давида Пастрняка («Бостон») в сезоне-2019/20.

Макдэвид набрал 0+4 с «Коламбусом» и делит 7-е место в гонке бомбардиров – 35 очков в 23 играх. Отставание от Нечаса – 6 баллов