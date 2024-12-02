Пастрняк провел 700-й матч в НХЛ. У него 357 голов – 8-е место среди игроков из Европы на этом отрезке

Давид Пастрняк провел 700-й матч в НХЛ.

Форвард «Бостона » забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем » (6:3).

На счету 28-летнего игрока 23 (9+14) очка в 26 играх в текущем сезоне.

За карьеру в 700 матчах в рамках регулярок Пастрняк набрал 750 (357+393) очков.

У него 8-й снайперский результат среди европейских игроков на отметке 700 игр.

Больше шайб на таком отрезке забросили Яри Курри (Финляндия, 454), Павел Буре (Россия, 436), Александр Овечкин (Россия, 433), Теему Селянне (Финляндия, 400), Яромир Ягр (Чехия, 377), Петер Штястны (Словакия, 369) и Илья Ковальчук (Россия, 368).