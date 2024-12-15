Экстренному вратарю «Оттавы» Дитцу, вероятно, пришлось бежать с экипировкой по дороге на арену. Он был вызван из-за травмы Форсберга на разминке

Запасному вратарю «Оттавы», вероятно, пришлось бежать на арену с экипировкой.

«Сенаторс» обыграли «Питтсбург» (3:2 ОТ) в матче НХЛ.

Вратарь Линус Улльмарк отбил 25 из 27 бросков. В стартовом составе должен был выйти голкипер Антон Форсберг, но он получил «небольшую травму» во время разминки перед матчем.

В качестве экстренного вратаря «Сенаторс» вызвали Зака Дитца из команды университета Оттавы.

На видео, опубликованном в соцсетях, запечатлено, как голкипер бежит вдоль дороги с вратарской экипировкой в сторону арены. Сообщается, что ролик был снят из автомобиля, застрявшего в пробке возле стадиона.

Как отмечает The Playoffs, официально не подтверждено, был ли Дитц человеком на видео. При этом Sportsnet позже выложил видео, на котором Дитц входит в раздевалку в такой же одежде и с такой же сумкой, как у человека у ролике.

По данным журналиста Джулиана Маккензи, 22-летний Дитц присутствовал на игре в качестве болельщика со своей девушкой. Он был в джерси Джоша Норриса с автографом игрока.

Когда Форсберг получил травму, Дитцу, вероятно, пришлось покинуть игру, чтобы забрать свою экипировку и вернуться обратно.

«Оттава» выиграла 5 из 6 последних матчей при разнице шайб 18:9. Клуб поднялся в зону плей-офф на Востоке