Ахо о 8-матчевой безголевой серии после 0:3 с «Оттавой»: «Я должен играть лучше, как и наше звено в целом. Нужно выжимать из себя все»

Себастьян Ахо высказался о своей 8-матчевой безголевой серии.

27-летний финский форвард забросил 7 шайб в 29 играх в текущем сезоне НХЛ при 23 результативных передачах.

При этом в последних 8 играх на его счету не было голов при 7 передачах и полезности «минус 7».

«Я должен играть лучше, в этом нет никаких сомнений. В то же время, нам нужно улучшить взаимопонимание в звене [с Андреем Свечниковым и Джеком Рословиком ], иногда с этим не складывается.

Это не всегда легко, не всегда все идет так, как хотелось бы. Но нужно выжимать из себя все. Я должен стать лучше, как и наше звено в целом», – сказал нападающий «Харрикейнс» после поражения от «Оттавы» (0:3) в регулярном чемпионате.